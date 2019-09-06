Угроза новой волны кризиса. Готова ли Зе-команда к вызовам

Прогнозы мировых финансовых институтов и международных экспертов о неизбежности новой волны глобального экономического кризиса, которая вот-вот накроет мир, продолжают держать все рынки в напряжении. Главным «провокатором» надвигающихся неприятностей называется торговая война двух гигантов – США и Китая.

Она началась осенью 2016 года, когда Дональд Трамп, еще в период своей предвыборной кампании, заявил, что Пекин «насилует» США, и все необходимые меры для снятия торгового давления будут приняты. Свои обещания он воплотил в жизнь весной 2018 года – введением первых торговых пошлин на китайские товары. КНР не заставила себя долго ждать, отреагировала ответным «торговым» ударом и покатилось…

Конфликт то и делает, что набирает обороты. Обоюдные «тиски» торговых пошлин уже достигли сотен миллиардов долларов. «Мировая сделка» супердержав не раз анонсировалась, но пока так и не состоялась. Аналитики считают, что стороны не смогут поставить точку в торговой войне до новых президентских выборов в США в ноябре 2020 года, что грозит рецессией их экономик. Доказательством таких выводов служит инверсия доходностей ценных бумаг и антирекорды индексов двух стран на фондовых рынках. Такое положение дел может затянуть в кризисную яму мировую экономику.

Свидетельством возможных грядущих глобальных неприятностей является лихорадка экономики Евросоюза. Основная проблема – жесткий Brexit, к которому готовится Великобритания. Ситуация несет в себе немалые риски. Согласно последним статистическим данным, экономика Британии уже сократилась во втором квартале. Если это повторится в текущем квартале, то можно считать происходящее официальным началом рецессии. На этом фоне фунт стерлингов обновляет свои минимумы по отношению к доллару. А премьер-министр британского правительства Борис Джонсон заявил, что выход из ЕС состоится, как и запланировано, 31 октября, независимо от того, будет ли к этому дню достигнуто соглашение с ЕС об условиях выхода, или нет.

Не лучше обстоят дела и у локомотива Евросоюза – Германии (около 20% ВВП ЕС), которая, кстати, является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Китая. Экономика ФРГ перестала расти и тоже начала сжиматься, благо, минимально. Так, во втором квартале ВВП ФРГ сократился на 0,1 процента. Если спад продолжится и в следующие три месяца, то немецкая экономика впервые за шесть лет войдет в рецессию. Пока данных от Destatis нет, тем не менее, эксперты уже предрекают снижение ВВП. Кроме того, согласно выводам Института экономических исследований в Мюнхене, показатель барометра деловых настроений в августе снова упал. Это уже пятое снижение подряд и самый низкий показатель с ноября 2012 года. Причем деловые настроения ухудшаются как в промышленности, так и в сфере услуг, торговле и строительной отрасли. Еще один тревожный показатель – в августе Германия впервые выпустила облигации государственного займа с 30-летним сроком действия с негативными процентами, то есть, «прямой» долг.

На фоне происходящего, Международный валютный фонд в очередной раз снизил прогноз роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах, что подтверждает непростую ситуацию в мире. И если действительно рецессия поглотит глобальную экономику, то больше всего пострадают развивающиеся страны, особенно с сырьевым экспортом. А к ним как раз и относится Украина. Традиционное сокращение мирового потребления в кризисный период спровоцирует падение цен на зерно, металлы и руду - главные составляющие отечественного экспорта, что ограничит поступления валюты в страну. Инвесторы же будут выводить «горячий» капитал, стараясь сохранить свои средства в сильных валютах, в том числе в долларе, или же в драгметаллах. Такое положение дел урежет вложения в Украину. То есть, рисков перед нашей страной стоит предостаточно.

Маневр во всеоружии?

Новая власть, несмотря не пессимистические настроения международных экспертов, смотрит в будущее с оптимизмом и строит планы по ускорению развития экономики Украины. Премьер-министр Алексей Гончарук озвучил приоритет – за следующие пять лет поднять ВВП страны, минимум, на 40% (в первый год работы правительства - на 5%, в остальные годы - не менее, чем на 7%). Достигнуть этого планируется за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшения роли государства на рынках, что создаст более благоприятные условия для бизнеса и приведет к появлению приблизительно миллиона новых рабочих мест. По его словам, это очень амбициозная, но реалистичная задача.

«40% – это не цифра, взятая с потолка. У нас есть соответствующие расчеты. Их можно увидеть в документе, который будет называться «Программа деятельности правительства», который мы представим парламенту», – сказал Гончарук.

Премьер делает ставку на «серьезную команду Министерства экономики, которая уже начала работать». А «Серьезная команда» заявила, что, кроме разработки реализации планов правительства, активно занимается подготовкой к надвигающемуся мировому экономическому кризису. Первоочередные задачи в этом направлении – увеличить объемы торговли, а также наладить сотрудничество с ключевыми кредиторами, в первую очередь, с Международным валютным фондом, чтобы иметь доступ к капиталу во время кризиса.

«Что должна сделать украинская экономика? Во-первых, нам нужен торговый партнер-союзник, мы должны выполнить максимально условия для того, чтобы увеличить объем торговли или с ЕС, или с другими партнерами... Во-вторых, нам действительно нужен якорь, вроде МВФ, потому что на него ориентируется много инвесторов. Нам нужны серьезные инвесторы, которые с нами будут работать и давать нам длинные кредитные линии. И если у нас начнется кризис, то у нас будут МВФ и другие, с которыми мы будем иметь долгосрочные программы на тех же условиях. И они нам позволят иметь доступ к капиталу во время самого кризиса», – заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он считает, что нашей стране в целом необходимо выстроить системные отношения с кредиторами и сделать экономическую политику более гибкой.

«Нам нужно, чтобы наша экономическая политика - политика поддержки – стала гибкой. Чтобы она не принималась один раз на год... А [принималась] на основании данных, которые анализируются наперед и показывают, какие отрасли экономики надо поддерживать. То есть, нам надо перейти на современный подход к экономической политике», – подчеркнул министр.

Не утонуть в волне кризиса

Эксперты считают, что новая волна кризиса будет менее критична для Украины, чем в предыдущие годы. Тем не менее, сконцентрироваться правительству нужно не столько на ускорении темпов роста экономики, что законсервирует ее примитивизм как сырьевого придатка мирового рынка, коим она на сегодня является, сколько на смене ее модели – переходе к современной высокотехнологической экономике, базирующейся на инновациях, к экономике с высокой добавленной стоимостью.

«В целом, все будет зависеть от глубины надвигающегося кризиса. Ситуация рисковая: скорее всего, благоприятная конъюнктура на рынках для Украины продлится не долго, похоже, она начала сворачиваться. Хотя, Украина сейчас менее уязвима по отношению к падению цен на сырьевых рынках, чем в 2008 году, так как на данный момент больше экспортной выручки нам дает сельское хозяйство. Тем не менее, мы очень чувствительны к падению глобального ВВП, особенно к снижению спроса на наше сырье со стороны европейских стран, на которые мы сейчас переориентируем экспорт. Я полностью согласен с Миловановым, что нам нужна поддержка МВФ и, желательно, не просто подписать соглашение и после одного-двух траншей ничего не делать, а именно отрабатывать программу реформ совместно с Фондом в полном объеме. А вот, что бы я посоветовал правительству: не обещать экономический рост на 5-7% в год, а создавать условия для притока прямых иностранных инвестиций, стремясь к тому, чтобы он был на уровне 5% в год. Нам необходимо менять характер экономики, чтобы наш экспорт был более диверсифицированный и менее сырьевой, тогда мы не будем так чувствительны к глобальным кризисам образца 2008-2009 годов», – прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Виталий Шапран.

По мнению специалиста инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, озвученные Миловановым шаги украинского правительства относительно противостояния надвигающейся волне кризиса являются правильными. Удастся ли их реализовать - зависит от политической воли.

«Мировая экономика растет уже давно. Более того, рост американской экономики - основного драйвера мировой экономики - продолжается рекордное число кварталов за всю ее историю. В результате, логично предположить, что мы находимся близко к концу цикла роста мировой экономики и новый глобальный циклический кризис не за горами. В том случае, если это произойдет, Украина будет критически зависима от сотрудничества с МВФ», – отметил Фурса.

Эксперт по международному и налоговому праву Святослав Дубина считает, что в заявлениях властей нет конкретики, а им нужно, в первую очередь, сосредоточиться на привлечении инвестиций, развитии инфраструктурных проектов, снижении энергозависимости и переориентировании экономики на «высокомаржинальную».

«Если поднять комментарии предыдущих «спасателей» украинской экономики, то риторика такая же – нам нужен партнер, мы должны держаться за МВФ, а экономика должна расти. Без конкретики – какой партнер, каким будет экспорт, на каких рынках нас ждут? Нам действительно нужно привлекать инвестиции, развивать инфраструктурные проекты, снижать энергозависимость, переориентировать экономику с сырьевой на высокомаржинальную. Разобраться, что нам нужно: попросить очередных денег взаймы или перекрыть каналы контрабанды. А там гораздо больше денег крутится, чем МВФ готов дать в кредит. Рассказывать, что работа с МВФ даст импульс инвесторам, или принять пакет мер, позволяющих бизнесу безопасно, а, главное, с выгодой вкладывать деньги в украинские проекты? Кстати, проекты тоже должны быть, их нужно акцентировать и всячески продвигать. Еще нужно обратить внимание на закон о налоге на веденный капитал. Он так и не принят, более того, он вышел из фокуса. А этот принцип действительно может заинтересовать инвесторов активно заходить на украинский рынок», – резюмировал эксперт.

Выстоять нельзя спасовать

Как свидетельствует история, экономические кризисы, или, как их называют теоретики, «обновление экономик», цикличны, они сотрясают мир каждые десять лет. Процесс следующий: сначала – интенсивное развитие, потом некая «корректировка», а затем следует возвращение к более равновесному состоянию. Так было в 1998 году, когда «закипели» от перегрева экономики азиатских стран. Последствиями кризиса стали резкий отток капитала с развивающихся рынков, падение цен на сырье, обвал курсов валют. Как результат – цепочка дефолтов, в частности, в России (1998 год) и Аргентине (2001 год).

Через десять лет, в 2008 году, последовал очередной кризис, спровоцированный «пузырем» на рынке недвижимости и ипотечного кредитования в США. Он обернулся массовыми банкротствами, миллиардными убытками финансовых организаций, беспрецедентным ростом безработицы, обвалом рынков, резким сокращением мировой экономики, а, значит, и снижением доходов населения по всему миру.

Вот и сейчас инвестиционные банки, и международные аналитические центры прогнозируют новую волну кризиса. И предупреждают, что она снова очень болезненно ударит по странам с сырьевой экономикой. По таким, как Украина. Поэтому перед властью стоит непростая задача - выдержать и достойно ответить на стоящие перед страной риски. И, дабы не очутиться на дне, сделать все необходимое нужно в кратчайшие сроки.

Нана Черная