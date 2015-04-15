Украина "значительно расширит" дипломатическое присутствие в Африке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В текущем году Украина планирует значительно расширить свое дипломатическое присутствие в Африке”, - сказал он.

Перебыйнис напомнил, что с начала года президент Украины назначил новых послов Украины в Египте, Кении и Нигерии, в феврале назначен новый посол Украины в ЮАР.

Читайте такжеУкраина может лишиться права на добычу углеводородов в Египте "Нафтогаз"Перебыйнис отметил, что в последние годы Африканский континент, население которого превышает 1 млрд человек, демонстрирует устойчивую динамику экономического роста, что имеет также положительное влияние на развитие двусторонних отношений стран Африки с Украиной.

По словам представителя МИД, в 2014 году товарооборот Украины со странами Африки составлял 5,7 млрд долл. США, из которых экспорт украинских товаров составил 5 млрд долл. США.

Справка. Согласно данным на сайте МИД, Украина имеет посольства в 29 странах континентальной Африки, однако украинские послы во многих из них выполняют свои обязанности "по совместительству". Всего в Африке около 55 стран.