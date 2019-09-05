МИД выразил протест из-за высказываний чиновника Боснии и Герцеговины о "российском Крыме"

Речь идет о словах члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о якобы принадлежности оккупированного Крыма России.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с высказываниями члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о якобы принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации.

Как сообщается в переданном УНИАН комментарии МИД Украины о принадлежности Крыма РФ Додик заявил в интервью изданию «Русский репортер» 2 сентября.

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«МИД ценит официальную позицию коллегиального Президиума Боснии и Герцеговины относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания члена Президиума Милорада Додика как выражение его собственного видения ситуации», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Учитывая высказанное намерение Додика посетить временно оккупированный Российской Федерацией Крым, МИД в очередной раз заявляет, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права, в частности резолюции Генассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года.

В связи с указанным заявлением и намерением Додика посетить временно оккупированную АРК в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста.