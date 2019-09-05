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Отголоски ситуации с интимной перепиской в Раде: нардепы придумали, как прятать смартфоны от объективов (фото)

07:49, 05 сентября 2019
Политика
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Депутаты прячут экраны смартфонов от камер / facebook.com/varvarakvitka

Фото было опубликовано журналисткой Варварой Квиткой на странице в Facebook.

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"Название: СН - спрячь напрочь. Премьера: 3 сентября 2019 (Верховная Рада). Слоган: "Как "зеленая кнопочка" заставила их скрываться". Автор идеи: "Слуга народа" - Лена Криворучкина - округ 32. В ролях: народные депутаты Лада Булах, Ирина Венедиктова, Игорь Васильев, Богдан Торохтий, Александр Алексейчук, Олег Семинский, Вячеслав Медяник, 12+", - говорится в публикации.

В комментариях нардеп Лада Булах прокомментировала свою переписку.

"Если я пытаюсь дистанционно советовать мужу, как сбить дочери температуру и чем обезболить ушную боль, то должна делать это публично?" - написала она.

Ранее нардепа от "Слуги народа" Елену Криворучкину застукали на интимной переписке в Раде, она написала абоненту "Любимый" "Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь".

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Теги: #Рада