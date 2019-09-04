Гончарук о решении по увольнению Кличко: "Я бы уволил не его"

По словам премьера, лично он очень уважает Кличко.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал решение о принятии представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Читайте такжеКличко подловили на лжи: публично отрицая тесные отношения со Столаром, он поднимал тосты за дружбу с ним (видео)Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге по окончанию заседания правительства Гончарук отметил, что лично «очень уважает Кличко: он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны».

«Но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара (Вадима Столара - УНИАН), например, но формальной должности у этого человека нет, и поэтому это сделать было невозможно... Несмотря на то, что это решение команды, и окончательное решение будет принимать президент, но у меня нет никаких сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика, и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле слишком сильно влияют на деятельность администрации», - заявил Гончарук.

По его мнению, «если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы способен сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах рядовых киевлян».

«Лично я считаю, что усиление Кличко сильным, хорошим, порядочным менеджером - это хорошая идея», - резюмировал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Кабинет министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА.