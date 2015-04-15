Новым послом Украины в США может стать Валерий Чалый - СМИ
03:03, 15 апреля 2015Политика
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Преемником Александра Моцика на должность посла Украины в США, скорее всего, станет Валерий Чалый
Новым послом Украины в США может стать Валерий Чалый
Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Моцика с должности посла Украины в США. Эту должность дипломат занимал с 2010 года. Его преемником скорее всего станет Валерий Чалый, который сейчас отвечает за внешнюю политику в Администрации президента, передает ТСН.
Сам он вероятности такого назначения не отвергал.
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Как стало известно ТСН, Чалый уже несколько дней находится в Вашингтоне.
Как уже сообщалось, Порошенко внезапно уволил украинского посла в США.
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