Новым послом Украины в США может стать Валерий Чалый - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Моцика с должности посла Украины в США. Эту должность дипломат занимал с 2010 года. Его преемником скорее всего станет Валерий Чалый, который сейчас отвечает за внешнюю политику в Администрации президента, передает ТСН.

Сам он вероятности такого назначения не отвергал.

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Как стало известно ТСН, Чалый уже несколько дней находится в Вашингтоне.

Как уже сообщалось, Порошенко внезапно уволил украинского посла в США.