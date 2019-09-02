Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ не исключает переформатирования ведомства

По словам Коляды, пока по этому поводу ведутся консультации между министерством, Минфином, Минюстом и Кабмином.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда не исключает переформатирования возглавляемого ею ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после совещания президента Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов в Киеве.

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«Такое решение (об объединении двух министерств: по делам ветеранов и временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - УНИАН) было принято премьер-министром, оно было для меня неожиданным, потому что меня делегировала исключительно на должность министра по делам ветеранов ветеранская общественность. Это для меня огромная ответственность», - заявила она.

По словам Коляды, вчера она с группой ветеранов провела встречу с премьер-министром. «Мы проговорили все проблемные вопросы целевых аудиторий, которые разные, и политики должны быть сформированы также разные. Сейчас ищем решение - то ли распределение функций, то ли переформатирование министерства», - заявила она.

Министр сообщила, что сейчас по этому поводу ведутся консультации между Минфином, Минюстом, Кабинетом министров и министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада назначила новых членов Кабинета министров. Министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стала Оксана Коляда.

Справка УНИАН. Оксана Коляда до назначения занимала должность заместителя министра по делам ветеранов. Ранее в течение 2,5 лет возглавляла пресс-службу Министерства обороны Украины.