Рябошапка назвал основной приоритет Генпрокуратуры на ближайшие годы

Руслан Рябошапка назвал своей задачей сделать прокуратуру органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью, и контролировать выполнение этих задач, причем жестко.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан представил коллективу нового руководителя Генеральной прокуратуры Украины Руслана Рябошапку.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Представляя нового руководителя ведомства, он отметил, что Рябошапка - очень профессиональный человек, всю жизнь занимался законодательством в правоохранительной сфере, а также был экспертом Совета Европы.

"Мы надеемся, что теперь все моменты, которые объективно не позволяли эффективно работать, мы можем все вместе преодолеть - это и изменения в законодательство, и настройка работы всех правоохранительных органов на помощь друг другу, а не на противодействие", - отметил Богдан.

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Рябошапка, в свою очередь, поблагодарил за оказанное доверие и назвал своей задачей сделать прокуратуру органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью, и контролировать выполнение этих задач, причем жестко.

"Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении Юрия Луценко с должности генерального прокурора и назначении на эту должность Руслана Рябошапки.