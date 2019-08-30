Рада приняла календарный план второй сессии девятого созыва

Вторая сессия начнется 3 сентября и закончится 24 января 2020 года.

Верховная Рада Украины приняла постановление о календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№ 1087).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 278 народных депутатов из 299, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается, что вторая сессия начнется 3 сентября и закончится 24 января 2020 года.

Так, в этот период 10 недель отводятся на пленарные недели; 6 недель - на работу в комитетах, комиссиях, фракциях; 5 недель - для работы депутатов с избирателями, а для проведения Часа вопросов к правительству – 8 часов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект Закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).