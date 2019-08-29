"Завтра с танками под Раду не приедет": Богуцкая рассказала, что знает о "путче Порошенко"

Богуцкая заверила, что специально "засветила" переписку о путче на камеру.

Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая завила, что намеренно показала свою переписку в мессенджере и объяснила, что имела ввиду, говоря о перевороте, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Вы думаете, что, зная то, что все фотографируется, а я сижу прямо под ними, я так просто показала то, что написала? Конечно, нет", - написала она.

Читайте такжеТам не про Супрун идет речь: Радуцкому стыдно за слова, а не переписку (видео)

По ее словам, Порошенко призывал сторонников в соцсетях заблокировать Раду и якобы устроить новый Майдан.

"Когда в 17 году под Радой стоял палаточный городок с требованиями к Раде, Луценко по поручению Порошенко открыл дело на Саакашвили за "попытку совершить государственный переворот за деньги Курченко". Не так давно Порошенко на своей странице призывал своих сторонников блокировать Раду и сделать "Майдан" с горящими шинами, если что-то пойдет "не так". Это не попытка сделать переворот? То есть Михаил - это переворот, а Порошенко - это детские игрушки..." - отметила депутат.

Также, по данным Богуцкой, Порошенко вынашивает планы своего возвращения на пост президента.

"Он, конечно, завтра с танками не приедет под Раду. Но то, что будет вынашивать планы вернуться - это факт", - заявила она.

Читайте такжеЗеленский – нардепам: меньше SMS и больше законов

Также нардеп сообщила, что не видит разницы между министром МВД Арсеном Аваковым и Порошенко, но благодарна тому, что он не вступил в сговор с экс-президентом.

"Для меня практически нет разницы между ним и Порошенко. Но благодаря тому, что он не вступил в сговор с Петром, мы сейчас не имеем президента Порошенко, не имеем спикера Медведчука, не имеем премьера Бойко и не имеем Порохобольшинства в Раде. Зеленский провел много встреч с потенциальными министрами МВД. Но пока, если что-то такое произойдет, трудно сказать, удержится ли государство от хаоса", - заявила нардеп.

Как сообщал УНИАН, в СМИ было обнародовано SMS-сообщение депутата от партии "Слуга народа" Елизаветы Богуцкой, которая в переписке сообщила, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит путч.