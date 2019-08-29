Папарацци сняли переписку нардепа из СН: Авакова оставляют из-за Порошенко, который якобы готовит переворот (фото)

Журналисты сделали фото переписки одного из нардепов от "Слуги народа".

Сегодня, во время первого заседания новой Верховной Рады избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

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Нардеп пишет кому-то сообщение в мессенджере, что экс-президент Петр Порошенко якобы готовит переворот. Фото переписки сделали журналисты издания "Страна.юа".

В переписке следующие слова: "Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать, мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч".