Вице-спикером Рады избрана представитель "Батькивщины"

За кандидатуру Нестора Шуфрича большинство народных депутатов демонстративно проголосовали против.

Вице-спикером Верховной Рады избрана представительница "Батькивщины" Елена Кондратюк.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за ее кандидатуру проголосовали 318 народных депутатов (при минимальном необходимом количестве в 226).

Всего на пост вице-спикера Верховной Рады претендовали четыре кандидата - Мустафа Джемилев от "Европейской солидарности", Елена Кондратюк от "Батькивщины", Ирина Констанкевич от внефракционных депутатов и Нестор Шуфрич от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Читайте такжеСтефанчук избран первым заместителем главы Верховной Рады

Сначала по всем кандидатурам провели "рейтинговое" голосование. В нем больше всего голосов набрала Кондратюк - 290. Джемилев набрал 59 голосов, Констанкевич - 49.

За кандидатуру Нестора Шуфрича проголосовали 48 нардепов, но против его кандидатуры демонстративно проголосовали аж 217 народных депутатов.

Ранее УНИАН сообщал, что народные депутаты Украины поддержали избрание Дмитрия Разумкова на должность председателя Верховной Рады.