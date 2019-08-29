Депутаты от "Слуги народа" подчеркнули важность усиления безопасности журналистов

Народный депутат Артем Ковалев заверил: в Раде будут прилагать все усилия, чтобы журналисты и работники медиа чувствовали себя безопасно.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" подчеркивают необходимость усиления безопасности журналистов.

Об этом в комментарии УНИАН сказали новоизбранные народные депутаты от "Слуги народа" Артем Ковалев и Сергей Швец.

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"Прежде всего, я бы хотел сделать так, чтобы мои коллеги-журналисты не боялись работать и разоблачать правду, чтобы они не переживали и не видели угроз своей жизни, когда разоблачают коррупционные схемы, когда находят какие-то факты махинаций будь то во власти или в коммерческой сфере", - подчеркнул Ковалев.

Он подчеркнул, что работа журналистов очень важна, поскольку они помогают обществу увидеть, как работает власть и бизнес.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы журналисты и работники медиа чувствовали себя безопасно, комфортно, и чтобы они могли не бояться за свои жизни, а просто работали в достойных условиях", - заявил народный депутат.

Также он заверил, что депутаты от "Слуги народа" своей работой, своим примером будут показывать, что решительно пытаются воплотить изменения в стране.

В свою очередь депутат от “Слуги народа” Сергей Швец заявил, что главная проблема - это обеспечение защиты журналистов.

"Я вижу проблему не в работе журналиста, я вижу проблему в защите журналистов, так же, как и в принципе в безопасности в Украине, каждого гражданина, не только журналистов. Вот с этим существуют проблемы. Это вопрос скорее не к журналистам, не к Комитету по вопросам свободы слова, а это вопрос к правоохранительным органам, которые должны обеспечивать общественный порядок и защиту людей, в том числе и журналистов, которые проводят расследования, которые иногда оказываются в очень рискованных обстоятельствах для здоровья и жизни", - сказал Швец.

Отдельно он отметил, что в украинских средствах массовой информации "слишком много сообщений негативного характера - о различных преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях, а информационная политика многих СМИ вредит обществу.

"Общество находится в нервозном, а временами в депрессивном состоянии", - сказал Швец.

Депутат считает, что именно от каждой медийной редакции зависит, чтобы "видеть не только проблемы и негатив, а видеть и позитив".

Кроме того, Швец отметил, что не видит тотальных проблем в вопросе соблюдения свободы слова.