Арахамия заявил о готовности возглавить фракцию «Слуги народа» в Раде

Давид Арахамия прогнозирует сложности в работе на посту руководителя фракции «Слуги народа» из-за ее большой численности.

Избранный народный депутат Давид Арахамия заявил о готовности возглавить будущую фракцию «Слуги народа» в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед началом торжественного заседания парламента IX созыва.

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Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить фракцию «Слуга народа» в парламенте, Арахамия ответил: «Я готов... я говорю, что не было в истории Украины еще такого случая, такой крупной фракции. Здесь есть много сложностей, но попробовать-то можно».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, состоится торжественное заседание Верховной Рады Украины IX созыва и первое пленарное заседание нового парламента.