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Советник президента США по вопросам нацбезопасности прибыл в Киев

12:10, 27 августа 2019
Политика
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Джон Болтон / REUTERS

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

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«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и её евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщает американское посольство, перед приездом в Киев Болтон сообщил в микроблоге Twitter: «Во время саммита G7 в городе Биарриц президент (Дональд Трамп) имел ряд продуктивных встреч. С нетерпением жду встречи с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия и видение президента Зеленского реформ для создания более сильной и богатой Украины».

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Теги: #Киев#Джон Болтонпогода в Киеве