В районе Мариуполя за сутки зафиксировали 20 беспилотников боевиков

11:53, 11 апреля 2015
Политика
1403 0

В течение суток в районе Мариуполя зафиксировано полеты 20 беспилотников боевиков.

фото пресс-службы Минобороны

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, сообщает мариупольский интернет-ресурс 0629.

Читайте такжеУкраина попросила у ОБСЕ дополнительные беспилотники

По его словам, БПЛА разведывали обстановку в населенных пунктах Широкине, Бердянское, Гнутове, Сартана, а также на северо-восточных окраинах Мариуполя.

Кроме того, дважды был зафиксирован пролет БПЛА над населенным пунктом Мангуш.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter