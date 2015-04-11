В районе Мариуполя за сутки зафиксировали 20 беспилотников боевиков
11:53, 11 апреля 2015Политика
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В течение суток в районе Мариуполя зафиксировано полеты 20 беспилотников боевиков.
Фото пресс-службы Минобороны
Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, сообщает мариупольский интернет-ресурс 0629.
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По его словам, БПЛА разведывали обстановку в населенных пунктах Широкине, Бердянское, Гнутове, Сартана, а также на северо-восточных окраинах Мариуполя.
Кроме того, дважды был зафиксирован пролет БПЛА над населенным пунктом Мангуш.
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