Послы G7 поздравили Украину с Днем Независимости

Группа послов G7 по поддержке реформ выразила пожелания мира и процветания украинскому народу.

Послы стран "Большой семерки", в которую входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, накануне Дня Независимости поздравили Украину с государственным праздником, а также выразили ей свою поддержку на пути реформ.

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"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ выражает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении группы G7 в Twitter.