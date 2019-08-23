Послы G7 поздравили Украину с Днем Независимости
Послы стран "Большой семерки", в которую входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада, накануне Дня Независимости поздравили Украину с государственным праздником, а также выразили ей свою поддержку на пути реформ.
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"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ выражает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении группы G7 в Twitter.
По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ выражает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 23, 2019