Госдума может уже через две недели проголосовать за введение "миротворцев" на Донбасс - депутат

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Роман Худяков, отвечая на вопрос на каком основании, когда и в каком количестве могут быть введены так называемые «миротворцы» на оккупированный Донбасс, о чем ранее он заявил на заседании российского парламента.

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«Когда есть государства, хоть и не признанные всем мировым сообществом, а именно «ДНР» и «ЛНР», и если там у них происходят военные действия между ними и Киевом, и они не могут договориться, то надо вспомнить об обращении Донецка и Луганска, сделанном полгода назад, к президенту РФ за помощью и о введении миротворческих сил», - сказал Худяков. (В мае прошлого года террористы «Луганской народной республики» обратились к властям Российской Федерации с просьбой ввести миротворческие силы на территорию «ЛНР» - УНИАН).

При этом он подчеркнул, что при наличии обращения от боевиков «ЛНР» и «ДНР» Россия имеет право «в одностороннем» порядке поставить на «границы» «ЛНР» и «ДНР» свои миротворческие силы.

Отвечая на вопрос, поддержат ли такое предложение другие фракции Госдумы, депутат сказал: «Должен с такой инициативой выйти парламент в адрес президента РФ, который и должен принять политическое решение».

«В кулуарах после моего выступления со мной общалось очень много депутатов из «Единой России», КПРФ и «Справедливой России», которые считают, что для того чтобы не было нового кровопролития, там должны стоять наши (российские – УНИАН) миротворческие силы», - сказал Худяков.

«Сейчас пленарная неделя закончилась. Следующая неделя у нас через две недели – то есть у меня две недели для того, чтобы подготовить данное заключение и предложение», - сказал он.

Худяков считает, что у президента есть право ввести «российских миротворцев в любую минуту после согласования с Советом Федерации».

При этом депутат подчеркнул, что на Донбасс надо отправить до 1,5 тыс. российских военных.

Худяков не считает, что такое действие будет прямым вторжением в Украину, так как, по его мнению, оно соответствует общим интересам по прекращению войны на Донбассе, и для этого необходимо взаимодействовать с Россией.

В тоже время, по его словам, было бы правильнее, чтобы такое же количество миротворцев было отправлено и из Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, депутат Госдумы РФ от ЛДПР Худяков заявил сегодня, 10 апреля, что Госдума может через две недели обратиться к Путину с предложением ввести в одностороннем порядке «миротворцев» на Донбасс.

Также сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о существовании планов о возможном обращении в Совет федерации за разрешением о вводе войск или миротворческого контингента в Украину.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска, однако официальные власти не признают факта вторжения в Украину.

18 февраля на заседании СНБО президент Украины Порошенко предложил обсудить вопрос приглашения в Украину миротворческой миссии ООН. Он отметил, что лучшим форматом для Украины будет базирования полицейской миссии Евросоюза, которая будет работать на основании решения Совета безопасности ООН.

Тогда же, 18 февраля, СНБО приняла решение обратиться к ООН и ЕС с просьбой о развертывании в Украине операций по поддержанию мира. По мнению членов СНБО, миротворческая миссия ООН должна быть размещена вдоль линии разграничения на Донбассе и неконтролируемых участков государственной границы с РФ.