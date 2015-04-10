В ЦИК объяснили, как переименовать Днепропетровск, Кировоград и соответствующие области

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Ответ на этот вопрос содержится в Конституции Украины, отмечает Магера. Он поясняет, что в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 85 Основного Закона Украины вопрос переименования населенных пунктов относится к полномочиям Верховной Рады Украины.

Решение принимается большинством голосов народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, то есть не менее чем 226 голосами. Такое решение не является законом и вступает в силу в день принятия, если более поздний момент вступления в действие не будет предусмотрен самим постановлением.

Несколько сложнее процедура переименования Днепропетровской и Кировоградской областей, поскольку они есть в списке "административных единиц субнационального уровня" в части второй статьи 133 Конституции Украины. Поэтому, чтобы изменить эти названия необходимо принять закон о внесении изменений в Основной Закон.

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Для этого необходимо, во-первых, инициирование соответствующего законопроекта Президентом или не менее чем 150 депутатами, во-вторых, он должен пройти проверку Конституционного Суда Украины "на соответствие процедурным положениям статей 157 и 158 Конституции".

Кроме того, нужно одобрение законопроекта постановлением Верховной Рады Украины не менее чем 226 голосами и на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины как закона большинством не менее чем в 300 голосов.

"..закон вступает в силу в обычном порядке, то есть через 10 дней с момента официального обнародования, если другое не предусмотрено самим законом, но не ранее дня опубликования (часть пятая статьи 94 Конституции Украины)", - отметил заместитель председателя ЦИК.

Также Магера пояснил, что в вопросе переименования как городов, так и областей президент не имеет права вето.

Ранее УНИАН сообщал, что Рада запретила пропаганду и символику коммунистов и нацистов.

За это решение проголосовали 254 из 307 депутатов, присутствующих в сессионном зале.

Согласно закону, использование в названии символики коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов является основанием для отказа в регистрации и/или прекращении деятельности юридического лица, политической партии, иного объединения граждан; отказа в регистрации и/или прекращении выпуска печатного средства массовой информации.

В случае невыполнения юридическими лицами, политическими партиями, другими объединениями граждан, печатными средствами массовой информации требований этого закона их деятельность/выпуск подлежит прекращению в судебном порядке по иску центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований или иного уполномоченного органа государственной власти.

Решение о несоответствии деятельности, наименование и/или символики юридического лица, политической партии, иного объединения граждан требованиям этого закона принимает центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам государственной регистрации юридических лиц, регистрации (легализации) объединений граждан, общественных союзов, других общественных формирований, в определенном Кабинетом министров порядке.

Изготовление, распространение, публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, в том числе сувенирной, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, публичное исполнение гимнов СССР, УССР (УССР), других союзных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины запрещено.