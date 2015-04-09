Порошенко назначил руководителей управлений СБУ в четырех областях

Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте главы государства.

Так, Алексея Ушанова назначено начальником Управления СБУ в Тернопольской области; Юрия Гончарова - начальником Управления СБУ в Сумской области; Юрия Фелонюка - начальником Управления СБУ в Волынской области.

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Кроме того, Петр Дидух сменил на посту руководителя Управления СБУ в Ивано-Франковской области Николая Найдича.