Порошенко назначил руководителей управлений СБУ в четырех областях

18:06, 09 апреля 2015
Политика
987 0

Президент Украины Петр Порошенко назначил руководителей управлений Службы безопасности Украины в ряде областей.

Фото УНИАН

Тексты соответствующих указов обнародованы на сайте главы государства.

Так, Алексея Ушанова назначено начальником Управления СБУ в Тернопольской области; Юрия Гончарова - начальником Управления СБУ в Сумской области; Юрия Фелонюка - начальником Управления СБУ в Волынской области.

Читайте такжеШокин назначил прокурором Донецкой области экс-заместителя прокурора Киева

Кроме того, Петр Дидух сменил на посту руководителя Управления СБУ в Ивано-Франковской области Николая Найдича.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter