Президент назначил начальников СБУ в Донецкой и Луганской областях

10:15, 25 марта 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Фото УНИАН

Соответствующие указы размещены на сайте президента.

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Согласно указам, начальником управления Службы безопасности Украины в Луганской области назначен Олег Козловский, УСБУ в Донецкой области возглавил Александр Куць.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко предлагает уменьшить количество работников СБУ до 27 тысяч.

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