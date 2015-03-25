Президент назначил начальников СБУ в Донецкой и Луганской областях
10:15, 25 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил начальников управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Порошенко назначил начальников СБУ на Донбассе / Фото УНИАН
Соответствующие указы размещены на сайте президента.
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Согласно указам, начальником управления Службы безопасности Украины в Луганской области назначен Олег Козловский, УСБУ в Донецкой области возглавил Александр Куць.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко предлагает уменьшить количество работников СБУ до 27 тысяч.
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