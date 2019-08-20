Зеленский назначил своего представителя в Раде

Руслан Стефанчук продолжит представлять интересы президента Украины в Верховной Раде.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде 9 созыва.

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Указ главы государства №602/2019 от 19 августа 2019 года опубликован на сайте президента.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в тексте указа.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде предыдущего 21 мая этого года.