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Зеленский назначил своего представителя в Раде

09:26, 20 августа 2019
Политика
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Владимир Зеленский назначил представителя президента в новой Раде / фото УНИАН

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Указ главы государства №602/2019 от 19 августа 2019 года опубликован на сайте президента.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в тексте указа.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде предыдущего 21 мая этого года.

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Теги: #представитель президента в Раде#указ президента#Владимир Зеленский