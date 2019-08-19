Лидеры "нормандской четверки" могут встретиться через несколько недель - Макрон

Макрон и Путин проводят переговоры на юге Франции в Борм-ле-Мимозав.

Президент Франции Еммануэль Макрон заявляет, что вместе с тремя другими лидерами "нормандской четверки" - президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель – рассмотрят возможность проведения встречи в "нормандском формате" через несколько недель.

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Как сообщает сайт Кремля, Макрон и Путин проводят переговоры в Борм-ле-Мимозав, на юге Франции.

Перед их началом президент Франции сказал, что на встрече с Путиным обсудит ситуацию в Украине и "о том выборе, который был сделан президентом Зеленским в последнее время, о той позиции, которую он занимал в последнее время".

"Я знаю, что президент Путин с ним беседовал несколько раз за последние дни. Так что мы сможем об этом поговорить, подготовить будущие встречи и вместе с господином Зеленским, Владимиром Путиным и госпожой Меркель мы постараемся рассмотреть возможность созыва «нормандского формата» через несколько недель", - отметил Макрон.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают "осторожный оптимизм".