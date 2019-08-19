Путин: разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм

Путин пообещал проинформировать Макрона о разговоре с Зеленским.

Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают "осторожный оптимизм".

Путин и Зеленский проводили телефонный разговор 7 августа.

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"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал Путин перед переговорами с Макроном.

Как сообщал УНИАН, во Франции обещают увеличить усилия в работе "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, Россия) с целью прекращения войны на Донбассе.

Так, в понедельник, 19 августа, президент Франции Эммануэль Макрон принял президента России Владимира Путина с надеждой подтолкнуть Москву к шагам в прекращении конфликта на востоке Украины.