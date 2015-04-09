Рада открыла доступ к архивам репрессивных органов СССР

Как передает корреспондент УНИАН,за это решение проголосовал 261 народный депутат из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

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В законе под репрессивными органами понимаются, в частности Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, Всеукраинская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и должностными преступлениями, Верховный Суд, Верховный кассационный суд, Верховный кассационный трибунал.

Согласно закону, государство гарантирует право каждого на доступ к архивной информации репрессивных органов. Государство обеспечивает оцифровку носителей архивной информации репрессивных органов и принимает меры для обеспечения поиска и получения архивной информации репрессивных органов, хранящейся в соответствующих учреждениях иностранных государств.