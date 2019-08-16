НАПК не заметило двух незадекларированных компаний Порошенко

В 2018 году НАПК отчитывалось о полной проверке декларации экс-президента, но нарушений не выявило.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не заметило двух компаний, которые экс-президент Украины Петр Порошенко не внес в декларацию за 2017 год.

Об этом сообщают Наши гроши со ссылкой на информацию от ОО "Антикоррупционный штаб".

В частности, в Едином реестре деклараций Порошенко отметил, что является бенефициаром в 102 фирмах. В то же время, по данным открытых реестров, в 2017 году Петр Порошенко числился бенефициаром и владельцем ООО "Калина-автолизинг" (которое было создано ОАО "Страховая компания "Калина") . Уставный капитал компании составил 18 млн гривень, что превышает 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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Кроме того, в 2016 году Порошенко стал владельцем основанного в 2009 году "Страна-ассистанс". В течение 2016-2019 годов изменений относительно бенефициарного собственника и учредителей не было. Уставный капитал ООО составил 62 500 гривень.

22 июня 2018 года агентство отчитывалось о полной проверке декларации экс-президента, но нарушений не выявило.

В соответствии со статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), нарушение наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов, или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Яков Смолий в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы внес недостоверные данные на сумму более 18,3 млн гривень.