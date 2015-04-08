Создание ПолЛитУкрбрига повысит возможности сотрудничества с армиями стран Запада - Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Польши Бронислав Коморовский во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции сегодня в Киеве.

”Мы поддерживаем Украину в ее укреплении своей системы безопасности и обороноспособности”, - отметил Коморовский. По его словам, этому должно служить создание совместной польско-литовско-украинской бригады.

В этой связи он подчеркнул, что ”ратификация соответствующих соглашений этот вопрос ближайших недель”.

”Мы также рассчитываем, что эта бригада будет улучшать в украинской армии повышение стандартов и реальные возможности сотрудничать с Вооруженными силами западного мира”, - считает Коморовский.

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Как сообщал УНИАН, Соглашение между Кабинетом министров Украины, правительством Литовской Республики и правительством Республики Польша о создании совместной военной части было подписано в Варшаве 19 сентября 2014 и ратифицировано Верховной Радой Украины 4 февраля 2015 года.

Соглашение предусматривает создание совместной украинско-польско-литовской военной части бригадного уровня и определяет общее назначение, принципы деятельности, порядок принятия решения, обеспечение безопасности и другие организационные мероприятия, связанные с деятельностью бригады.

”Бригада создается с целью участия в международных операциях, проводимых на основании мандата Совета безопасности ООН и решений уполномоченных органов Литвы, Польши и Украины. Соглашение открыто для присоединения других государств по совместному приглашению сторон”, - говорится в сообщении.