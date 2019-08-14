В "Слуге народа" не видят смысла в создании отдельного комитета по вопросам Донбасса

Разумков заявляет, что к этому комитету должны отнести вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека.

Председатель партии "Слуга народа", председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков заявляет, что вопросом Донбасса не должен заниматься отдельный парламентский комитет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания Подготовительной депутатской группы.

На вопрос относительно предложений создать дополнительный комитет Верховной Рады по урегулированию ситуации на Донбассе Разумков ответил: "Эти вопросы в наших предложениях были тоже озвучены. Но это не отдельный комитет – это комитет, к ведению которого отнесены еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека".

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На вопрос относительно отдельного комитета по вопросам ветеранов Разумков ответил, что это – для дискуссий в рамках работы Подготовительной депутатской группы.

В то же время член "Слуги народа" Руслан Стефанчук добавил, что речь должна идти не только о вопросах Донбасса, но и о Крыме, и это вопрос объединяется с вопросом прав человека.

"Это как раз тот комитет, ведение которого должно быть, потому что основное, что там ущемляется, – это вопрос прав человека", – пояснил новоизбранный народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили о необходимости создания в Верховной Раде комитета по решению проблем Луганской и Донецкой областей.

9 августа перед началом заседания Подготовительной депутатской группы, представитель "ОПЗЖ" Сергей Левочкин сказал: "Первое, о чем мы будем настаивать, чтобы были приняты законы о мирном урегулировании на Донбассе, которые обеспечат реализацию Минского процесса, которые облегчат жизнь людей. Для этого "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает создать соответствующий комитет, комитет по системному, комплексному решению проблем Луганской и Донецкой областей".