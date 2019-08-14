В "Слуге народа" не видят смысла в создании отдельного комитета по вопросам Донбасса
Председатель партии "Слуга народа", председатель Подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков заявляет, что вопросом Донбасса не должен заниматься отдельный парламентский комитет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания Подготовительной депутатской группы.
На вопрос относительно предложений создать дополнительный комитет Верховной Рады по урегулированию ситуации на Донбассе Разумков ответил: "Эти вопросы в наших предложениях были тоже озвучены. Но это не отдельный комитет – это комитет, к ведению которого отнесены еще некоторые вопросы, связанные с национальными меньшинствами и правами человека".
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На вопрос относительно отдельного комитета по вопросам ветеранов Разумков ответил, что это – для дискуссий в рамках работы Подготовительной депутатской группы.
В то же время член "Слуги народа" Руслан Стефанчук добавил, что речь должна идти не только о вопросах Донбасса, но и о Крыме, и это вопрос объединяется с вопросом прав человека.
"Это как раз тот комитет, ведение которого должно быть, потому что основное, что там ущемляется, – это вопрос прав человека", – пояснил новоизбранный народный депутат.
Как сообщал УНИАН, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили о необходимости создания в Верховной Раде комитета по решению проблем Луганской и Донецкой областей.
9 августа перед началом заседания Подготовительной депутатской группы, представитель "ОПЗЖ" Сергей Левочкин сказал: "Первое, о чем мы будем настаивать, чтобы были приняты законы о мирном урегулировании на Донбассе, которые обеспечат реализацию Минского процесса, которые облегчат жизнь людей. Для этого "Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает создать соответствующий комитет, комитет по системному, комплексному решению проблем Луганской и Донецкой областей".