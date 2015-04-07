Рада досрочно закрыла вечернее заседание, поскольку депутаты рассмотрели все вопросы повестки дня
18:03, 07 апреля 2015Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман досрочно закрыл вечернее заседание парламента, поскольку депутаты рассмотрели все вопросы, предусмотренные на сегодня повесткой дня работы.
Следующее заседание ВР состоится завтра / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман поблагодарил депутатов за плодотворную работу.
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При этом он напомнил, что следующее заседание ВР состоится завтра в 10.00.
Как сообщал УНИАН, сегодня с начала работы Рады депутаты сосредоточились на вопросе создания ВСК по расследованию заявлений о коррупции в украинском правительстве.
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