Рада досрочно закрыла вечернее заседание, поскольку депутаты рассмотрели все вопросы повестки дня

Как передает корреспондент УНИАН, Гройсман поблагодарил депутатов за плодотворную работу.

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При этом он напомнил, что следующее заседание ВР состоится завтра в 10.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня с начала работы Рады депутаты сосредоточились на вопросе создания ВСК по расследованию заявлений о коррупции в украинском правительстве.