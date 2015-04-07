Рада начала работу с блокировки трибуны (прямой эфир)
С начала работы Рады депутаты сосредоточились на вопросе создания ТСК по расследованию заявлений о коррупции в украинском правительстве.
Работа парламента началась с блокирования трибуны группой депутатов.
Также сегодня, 7 апреля, Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".
Как передает корреспондент УНИАН, для включения в повестку дня сессии сегодня планируется рассмотреть, в частности, законопроекты о Государственной пограничной службе, структуре и численности СБУ, правовом режиме военного положения, государственной службе, службе в органах местного самоуправления, а также законопроект об органах внутренних дел.
Кроме того, планируется рассмотреть законопроект о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.
Читайте также«Нафтогаз» за два убыточных года выплатил членам правления компенсации на 20 миллионовДепутаты также рассмотрят вопрос включения в повестку дня законопроекта о национализации имущества государства-агрессора и ее резидентов.
В первом чтении будет рассматриваться законопроект, касающийся обеспечения прозрачности деятельности Антимонопольного комитета Украины.