Рада начала работу с блокировки трибуны (прямой эфир)

Работа парламента началась с блокирования трибуны группой депутатов.

Также сегодня, 7 апреля, Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, для включения в повестку дня сессии сегодня планируется рассмотреть, в частности, законопроекты о Государственной пограничной службе, структуре и численности СБУ, правовом режиме военного положения, государственной службе, службе в органах местного самоуправления, а также законопроект об органах внутренних дел.

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов.

Читайте также«Нафтогаз» за два убыточных года выплатил членам правления компенсации на 20 миллионовДепутаты также рассмотрят вопрос включения в повестку дня законопроекта о национализации имущества государства-агрессора и ее резидентов.

В первом чтении будет рассматриваться законопроект, касающийся обеспечения прозрачности деятельности Антимонопольного комитета Украины.