Ложкин задекларировал почти 100 миллионов гривень, дачу на 500 квадратов и две иномарки

Об этом говорится в декларации о доходах, обнародованной на сайте президента.

Почти всю эту сумму ему принесли дивиденды и проценты (92 млн 101 тыс. грн). Зарплата Ложкина составила 60 622 грн.

Еще 140 тысяч он получил от продажи имущества, 55,7 тысячи - от страховых выплат, 1450 гривень в качестве авторского вознаграждения.

На банковских счетах Ложкина находится 307 393 грн. Он также владеет ценными бумагами на сумму 3,6 млн грн.

В собственности главы АП участок земли в 12 соток, квартира на 290,5 кв. м, дачный дом на 534,3 кв. м, два парковочных места и два автомобиля - Lexus CX460 2010 года и Lexus LX570 2013 года выпуска.

Также Ложкин указал, что пользуется квартирой (33 кв. м) и земельным участком площадью 5 соток.

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Жена Ложкина Надежда Шаломова и мать Лариса Ложкина заработали в прошлом году 1 млн 832 тысячи грн, практически все средства составляют дивиденды и проценты. Они имеют два земельных участка по 10 га, три квартиры (170,8 кв. м, 33 кв. м и 49,6 кв. м) и два автомобиля - Audi A8 2013 г. в. и Lexus LX 570 2013 г. в.

Члены семьи владеют ценными бумагами номинальной стоимостью 190 676 грн, а также имеют взносы в уставные капиталы предприятий на общую сумму 172 462 грн.

Кроме того, в декларации указано, что финансовые обязательства Ложкина в рамках добровольного страхования составили 92 075 грн, членов его семьи - 88 541 грн.