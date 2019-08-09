В НАБУ не сообщают, будут ли допрашивать Порошенко в деле "Роттердам+"

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к введению формулы «Роттердам+».

В Национальном антикоррупционном бюро Украины не сообщают, будут ли допрашивать экс-президента Украины Петра Порошенко по делу «Роттердам+».

Директор НАБУ Артем Сытник на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, планируется ли допрос Порошенко, поскольку в свое время тот единолично принимал решения о назначении руководителя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка.

«В отличие от других правоохранительных органов, мы с анонсами не работаем. Вчера был согласованы только первые шесть подозрений, а дальше анонсировать - это не в наших правилах», - сказал Сытник.

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Как сообщал УНИАН, в 2017 году НАБУ начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются председатель и члены предыдущего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в неё формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула «Роттердам+»).

В НАБУ установили, что такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные потери.

При этом в документах бюро непосредственно упоминается формула «Роттердам+», что привело к экономически необоснованному повышению цен на электроэнергию, которую покупало у генерирующих компаний госпредприятие «Энергорынок».

19 июля 2019 года детективы НАБУ провели обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках расследования дела «Роттердам+». Управляющие партнеры ICU - Константин Стеценко и Макар Пасенюк, которого СМИ называют финансовым партнером Порошенко.

8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении шесть человек, причастных к введению формулы «Роттердам+», в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, речь идет об экс-председателе НКРЭКУ, действующем директоре ГП «Оператор рынка» (который на момент введения «Роттердам+» был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевом операторе рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний указанной группы.

Их действия квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.