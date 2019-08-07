Сивохо резко отреагировал на заявления ОПЗЖ по Донбассу

Ранее ОПЗЖ призвала поддержать петицию о создании в Раде комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.

Креативный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо считает, что «древние политические силы», к которым он относит «Оппозиционную платформу — За жизнь», спекулируют на теме Донбасса.

Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

«Если кто забыл, напоминаю - они и до этого были в Раде, и вели себя там, мягко говоря, не очень активно. Дальше деклараций и заявлений дело никогда не заходило», - напомнил соратник Президента Украины.

Сивохо также сообщил, что депутатский корпус «Слуги народа» и президент уже заняты решением проблем Донбасса и скоро публично представят свою позицию.

Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала поддержать петицию о создании в Верховной Раде Украины комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.