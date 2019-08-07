В Офисе президента заявили о подготовке документов для подписания лидерами стран "нормандской четверки"

По данным пресс-службы главы государства, Зеленский и Путин договорились о возможной встрече глав стран "нормандского формата".

Рабочие группы готовят документы для подписания их участниками "нормандского формата" на самом высоком уровне.

Об этом сообщается на сайте главы государства по итогам телефонного разговора президентов Украины и России.

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"Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата". Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе 6 августа.

Кроме того, президент Украины намерен сегодня провести телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель для согласования встречи лидеров стран «нормандского формата» в ближайшее время.