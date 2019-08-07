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В Офисе президента заявили о подготовке документов для подписания лидерами стран "нормандской четверки"

14:27, 07 августа 2019
Политика
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Достигнута договоренность о встрече лидеров стран "нормандского формата" / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте главы государства по итогам телефонного разговора президентов Украины и России.

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"Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата". Рабочие группы сейчас готовят документы для подписания на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время телефонного разговора были обсуждены вопросы обмена пленными.

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Путиным в связи с гибелью украинских военных на Донбассе 6 августа.

Кроме того, президент Украины намерен сегодня провести телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель для согласования встречи лидеров стран «нормандского формата» в ближайшее время.

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Теги: #нормандский формат#нормандская четверка#война на Донбассе