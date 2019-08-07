Зеленский провел телефонный разговор с Путиным после гибели украинских военных на Донбассе

Зеленский попросил Путина "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным из-за гибели украинских военных на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил после совещания с силовиками по поводу обстрела боевиков, состоявшегося 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

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Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее встретиться с лидерами «нормандской четверки» и «посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну»

«Я сегодня утром только что разговаривал с президентом Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил и сказал, что это (гибель украинских военных - УНИАН) нас не приближает к миру, я очень вас прошу повлиять на ту сторону (боевиков - УНИАН), чтобы они прекратили убийство наших людей», - сказал президент.

«Второй вопрос, который я ставил, - да, мы продолжаем разминирование и нам надо сократить с той стороны (время для демонтажа фортификационных укреплений - УНИАН) для строительства моста в Станице Луганской. Еще несколько вопросов, которые я поднял, - это возвращение наших пленных», - добавил Зеленский.

По его словам, разговор с Путиным был долгим.

Как сообщал УНИАН, 6 августа пресс-секретарь Минобороны сообщил, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».

Зеленский после обстрела оккупантов, в результате которого погибли четыре бойца ВСУ на Донбассе, призвал лидеров «Нормандского формата» как можно скорее провести встречу.