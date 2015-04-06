Адвокаты Савченко заявили о желании очной ставки с главарем "ЛНР"

Во время рассмотрения доказательств невиновности украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко (видео, на котором она в плену за несколько часов до гибели российских журналистов) адвокаты будут требовать очной ставки с главарем луганских террористов Игорем Плотницким.

Об этом сообщает в Twitter адвокат Марк Фейгин.

"Теперь мы будем требовать проведения очных ставок с Егором Русским, Игорем Плотницким и известным Марецким" - пишет Фейгин.

Теперь мы будем требовать проведения очных ставок с Егором Русским, Игорем Плотницким и небезызвестным Марецким. Следите за новостями... - Mark Feygin (@mark_feygin) April 6, 2015

При этом адвокат уточнил, что следствие уже удовлетворило ходатайство защиты Савченко о привлечении видео Егора Русского, проведения экспертиз и его допрос.

В декабре Савченко объявила голодовку в знак протеста против своего задержания.

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5 марта 2015 адвокаты Савченко сообщили, что она решила частично прекратить голодовку, которая длилась более 80 дней.

14 марта украинские врачи больше 5 часов осматривали Савченко в московском СИЗО «Матросская тишина». 16 марта они сообщили, что состояние ее здоровья относительно удовлетворительное, однако позже адвокат заявил, что летчица возобновила голодовку.

20 марта сестра летчицы сообщила, что состояние здоровья Савченко ухудшилось, ее готовятся перевести в больницу.