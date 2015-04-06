Экс-посол США: Украине не стоит ждать длительного прекращения огня

Такое мнение в эфире телеканала "Интер" высказал посол США в Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст.

"Насколько я знаю, после перемирия 15 февраля погибли 75 военных. Это очень много в ситуации, когда огонь якобы прекратили. Путин остановится, только если придется платить очень высокую цену за продолжение агрессии", – считает Хербст.

В этой связи он отметил важность решения лидеров Европейского союза продлить санкции в отношении Российской Федерации.

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Кроме того, Хербст призвал Запад начать поставки оружия Украине, что, по его мнению, может "уменьшить вероятность новой атаки России".

“Мы должны остановить агрессию мистера Путина здесь, в Украине. В американском политикуме, в том же Конгрессе, отлично видят, что это касается жизненных интересов США. И я думаю, что в этом году в Вашингтоне будет принято решение о поставке оружия Украине”, - сказал Хербст.

“Поставки оружия Киеву могут уменьшить вероятность новой атаки России. Путин окажется перед сложным выбором - или он прекратит агрессию в Украине, или у него возникнут серьезные. очень серьезные проблемы дома. Это тот выбор, который Запад должен навязать России”, - подчеркнул посол.

По материалам: Гордон, Подробности