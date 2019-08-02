Печерский райсуд решил возместить Портнову $300 тысяч

Иск экс-главы администрации Януковича был подан против государства Украина в лице Государственной казначейской службы и Министерства юстиции. Третьими лицами указаны МИД, ГПУ, посол Украины в Канаде, и.о. директора департамента Америки МИД и два заместителя генпрокурора.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил иск о взыскании ущерба в размере около 300 тысяч долларов США за инициирование канадских санкций против экс-главы администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом Портнов сообщил в Facebook.

"Сегодня суд удовлетворил мой иск о взыскании ущерба, который причинили мне чиновники ГПУ, МИД и Посольства Украины в Канаде за инициирование канадских санкций и фальсификацию уголовных дел. Сумма ущерба - около 300 тысяч долларов США. Закон предписывает подачу такого иска к Минюсту и Казначейству, а уже они обязаны взыскивать ущерб с виновных чиновников", - написал он.

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Портнов подчеркнул, что не намерен взыскивать средства из украинского бюджета, и собирается дождаться, когда Госказначейство "взыщет все деньги" с заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, чиновников МИД и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

По словам Портнова, в понедельник он направит сответствующее письмо в Госказначейство с предложением о координации юридической работы и обязательством не взыскивать средства из государственного бюджета.

Кроме того, Портнов опубликовал исковое заявление в суд.

Согласно заявлению, иск на сумму 6 млн 805 тыс. 05 грн 88 копеек был подан против государства Украина в лице Государственной казначейской службы и Министерства юстиции. Третьими лицами указаны МИД, ГПУ, посол Украины в Канаде, и.о. директора департамента Америки МИД Александр Шевченко и два заместителя генпрокурора - Стрижевская и Евгений Енин.

В иске Портнов просит суд взыскать 1,800 млн грн морального ущерба, "причиненного незаконными действиями органов государственной власти в лице Генеральной прокуратуры Украины, Министерства иностранных дел Украины и их должностных лиц"; 5 млн 5 тыс. 5,88 грн в счет возмещения материального ущерба, "причиненного незаконными действиями органов государственной власти в лице Генеральной прокуратуры, Министерства иностранных дел Украины и их должностных лиц", а также 19,210 тыс. грн судебного сбора.