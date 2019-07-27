Экс-начальника одесской полиции Головина отправили под домашний арест

Головин будет обязан носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.

Вечером в пятницу, 26 июля, Соломенский районный суд Киева принял решение отправить под домашний арест бывшего начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Дмитрия Головина. Читайте также"Не уверен в победе - лучше заболей": НАБУ обнародовало записи "разговоров судей Окружного суда" (видео)

Об этом сообщает Громадське. Также Головин будет обязан носить электронный браслет и сдать свой загранпаспорт.

В Специальной антикоррупционной прокуратуре намерены обжаловать данное решение суда, так как их просьбой был арест Головина.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в Одессе задержали бывшего начальника областного управления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя полковника Константина Гейко.

Головину вменяют причастность к присвоению, растрате имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.