"Слухи не комментирую": Мендель о возможной отставке Богдана

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента распространили информацию о том, что Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала слухами информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом она сказала в комментарии «Украинской правде».

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"Слухи не комментирую", - заявила она в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что в четверг, 1 августа, Богдан написал заявление об отставке с поста главы ОП по собственному желанию.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента распространили информацию о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал «глупостью» информацию СМИ, что руководитель президентского офиса Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке.

При этом заместитель руководителя президентского офиса предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана «специально разгоняют в СМИ».