В Офисе президента назвали «чепухой» информацию об отставке Богдана
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал «чепухой» информацию СМИ, что руководитель президентского офиса Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке.
Комментируя корреспонденту УНИАН распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка сказал: «Это чепуха... не дождетесь».
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При этом заместитель руководителя президентского офиса предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ».
В настоящее время УНИАН не удалось получить комментарий от самого Богдана.
В пресс-службе главы государства эту информацию не комментируют. "Выясняем, без комментариев", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли Богдан подал в отставку.
Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента распространили информацию о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.