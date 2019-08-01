В Офисе президента назвали «чепухой» информацию об отставке Богдана

Заместитель руководителя президентского офиса предположил, что информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ».

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка назвал «чепухой» информацию СМИ, что руководитель президентского офиса Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке.

Комментируя корреспонденту УНИАН распространенную в СМИ информацию о заявлении Богдана уйти в отставку с занимаемой должности по собственному желанию, Рябошапка сказал: «Это чепуха... не дождетесь».

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При этом заместитель руководителя президентского офиса предположил, что эту информацию о якобы отставке Богдана "специально разгоняют в СМИ».

В настоящее время УНИАН не удалось получить комментарий от самого Богдана.

В пресс-службе главы государства эту информацию не комментируют. "Выясняем, без комментариев", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли Богдан подал в отставку.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента распространили информацию о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности.