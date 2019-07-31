Лукашенко пригласил Зеленского в Беларусь

Президента Украины приглашают посетить Беларусь в любое время и в любом формате.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре пригласил Президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь.

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Как сообщается на сайте президента РБ, Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Президент Украины приглашение с удовольствием принял.

Кроме того, Зеленский еще раз подтвердил приглашение, озвученное ранее в адрес белорусского лидера – посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире. Лукашенко приглашение принял.

Зеленский также подробно рассказал Президенту Беларуси о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки в Минске. Лукашенко заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив.

Лидеры обсудили также вопросы экономического сотрудничества и торговли. Еще одной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского.