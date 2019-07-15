Зеленский пригласил Лукашенко в Украину: президент Беларуси согласился

Президент Украины пригласил президента Беларуси принять участие в форуме регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает «Белта».

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«Мы получили ряд позитивных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях», — отметил дипломат.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского.