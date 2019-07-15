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Зеленский пригласил Лукашенко в Украину: президент Беларуси согласился

13:32, 15 июля 2019
Политика
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Зеленский пригласил Лукашенко в Украину на Форум регионов / фото УНИАН

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает «Белта».

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«Мы получили ряд позитивных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях», — отметил дипломат.

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского.

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Теги: #Лукашенко#Владимир Зеленский