Зеленский пригласил Лукашенко в Украину: президент Беларуси согласился
13:32, 15 июля 2019Политика
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Президент Украины пригласил президента Беларуси принять участие в форуме регионов.
Зеленский пригласил Лукашенко в Украину на Форум регионов / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов.
Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает «Белта».
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«Мы получили ряд позитивных сигналов от избранного президента Украины. Как вы знаете, Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на Форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях», — отметил дипломат.
Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского.
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