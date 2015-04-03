Тимошенко задекларировала почти 600 тыс. грн доходов за 2014 год

Об этом говорится в ее декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год, обнародованной на сайте парламента.

Отмечается, что 106 тыс. 962 грн - это зарплата, другие выплаты и вознаграждения, начисленные (выплаченные) в соответствии с условиями трудового или гражданско-правового договора, а еще 485 тыс. 971 грн - другие виды доходов.

Соответствующую информацию о членах семьи не указано.

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В сведениях об имуществе Тимошенко, которое находится в собственности, в аренде или на ином праве пользования, и расходах на приобретение такого имущества, или пользование им, указывается жилой дом площадью 588 кв. м. Отмечается, что сумма расходов на аренду или на другое право пользования составляет 200 тыс. грн.

В собственности, в аренде или в другом праве пользования членов семьи Тимошенко - дом площадью 588 кв. м.

Тимошенко не указала транспортных средств, которые принадлежали бы ей. Однако в декларации отмечается, что в собственности, в аренде или на другом праве пользования членов ее семьи есть ГАЗ-14 "Чайка", 4250 куб. см, 1983 года выпуска, а также Mercedes Benz GL-350 cdi, 2987 куб. см, 2014 года выпуска.

Вклады в банках, ценные бумаги и другие активы, находящиеся в собственности Тимошенко, а также расходы на приобретение таких активов - 485 тыс. 971 грн.

Ранее УНИАН сообщал, что в Раде рассмотрят вопрос об аресте судьи, который приговорил Тимошенко к тюремному заключению.