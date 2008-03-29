Тимошенко хочет снять глав СБУ и Генпрокуратуры?

Глава Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обвиняет Блок Юлии Тимошенко в намерении в ближайшем будущем снять со своих должностей нынешних руководителей Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба Социалистической партии со ссылкой на интервью В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО еженедельнику “Контракты”.

«Не знаю, сколько еще я буду работать на должности главы ФГИУ, но по собственному желанию с поста не уйду, так как не хочу помогать Юлии ТИМОШЕНКО выполнять свои обещания. Ведь борьба за Фонд разворачивается именно по этой причине», - заявила В. СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По словам главы Фонда, Ю.ТИМОШЕНКО является главным претендентом на президентское кресло, и потому ей нужен этот плацдарм. “Второй - кресло мэра Киева - захвачен, так как отставка Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО уже проголосована”, – добавила она.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что сложения своих полномочий не боится и понимает, что даже если депутаты за это не проголосуют, то ее могут снять, применив другой обходной маневр. “Сейчас Кабинет министров вносит на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты, которыми Высшему административному суду Украины разрешается увольнять должностных лиц. Предлагается прекращать решением суда государственную службу на основании ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, то есть эти полномочия забирают у Верховной Рады, Президента и членов правительства. Сегодня, если данный закон примут, то за мной в отставку по решению суда уйдут председатель СБУ, генпрокурор и многие другие», – пояснила она.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабинет Министров временно отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил и.о. главы Фонда представителя БЮТ Андрея ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Между тем, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7 февраля остановил действие этих распоряжений правительства.