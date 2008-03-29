Шуфрич просит Ющенко рассказать, как предлагал Медведчуку секретаря СНБО

Народный депутат Украины из фракции Партии регионов, который ранее являлся первым заместителем председателя СДПУ(О) Нестор ШУФРИЧ удивлен высказываниями Президента Виктора ЮЩЕНКО о экс-лидере украинских эсдеков Викторе МЕДВЕДЧУКЕ.

Как передает УНИАН, об этом Н.ШУФРИЧ заявил сегодня журналистам в Симферополе, комментируя высказывания В.ЮЩЕНКО.

«Оценка ЮЩЕНКО меня удивляет, является циничной, как в принципе и все, что делает ЮЩЕНКО постоянно», - сказал Н.ШУФРИЧ, предложив главе государства рассказать народу, как тот предлагал В.МЕДВЕДЧУКУ ряд должностей, в том числе должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, за содействие «в определенных конституционных процессах», при этом В.МЕДВЕДЧУК должен был выступить против позиции Партии регионов. «Наверное, неслучайно, что когда эта должность была предложена МЕДВЕДЧУКУ, ее предложили БОГАТЫРЕВОЙ», - сказал народный депутат.

По мнению Н.ШУФРИЧА, В.МЕДВЕДЧУК "делает все, чтобы в Украине наступила стабильность". "Сегодня я знаю, что Виктор Владимирович (МЕДВЕДЧУК – УНИАН) независимо от того, чем он занимается, делает все для того, чтобы в Украине реально наступила стабильность, и улучшились отношения, хотя бы с Россией. Он это делает и сегодня», - сказал Н.ШУФРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 27 марта вечером в эфире телеканала «1+1», отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с экс-председателем Администрации Президента Леонида КУЧМЫ Виктором МЕДВЕДЧУКОМ, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала: «Если Виктор МЕДВЕДЧУК поедет и подпишет гениальное соглашение по газу, то я, несмотря на то, что мы с ним не просто врагами разошлись, это не просто оппоненты... Я не хочу продолжать этот логический ряд... Но если он сделает высококлассное газовое соглашение – я ему скажу спасибо, поскольку это нужно Украине».

28 марта В.ЮЩЕНКО заявил, что Украина не сможет двигаться вперед, если ее движение будут определять сомнительные персоналии вчерашнего дня. По словам Президента, Украина заплатила слишком дорогую цену за эксперименты целого ряда фигурантов, которые, по сути, едва не привели страну к гражданской войне. «Убежден, целый черед неприятностей и проблем, которые принесли эти люди, украинской нации никогда не забудется», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что прямая компетенция правительства – решать газовые вопросы. «Я не знаю, кто сегодня такой МЕДВЕДЧУК, что премьер-министр Украины к нему апеллирует как к спасителю. По моему мнению, это позор для Украины», – считает В.ЮЩЕНКО. «Я знаю, какая роль этого человека была и есть вокруг определенных лиц демократической коалиции. Но я хочу сказать, что ни при каких обстоятельствах в нашей украинской истории не должно повториться то, что называется «медведчук», - подчеркнул глава государства.