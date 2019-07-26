У Луценко не видят смысла открывать дело против Портнова за содействие в узурпации власти Януковичем

Родственники Героев Небесной сотни направили заявление на имя Юрия Луценко и Ивана Баканова с просьбой открыть уголовное производство против Лавриновича, Портнова и Лукаш.

В Генеральной прокуратуре не видят смысла возбуждать дело против экс-главы администрации президента Андрея Портнова за содействие в узурпации власти Виктором Януковичем.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Этот документ (заявление - УНИАН) поступил к нам 16 июля и находится сейчас на исполнении. Я говорил с прокурором, который этим занимается, и он сказал, что то, что расписано в этом письме, оно уже есть в расследуемых производствах, то есть делать это отдельно смысла нет", - сказал он.

На уточняющий вопрос, что против Портнова дел нет, Лысенко ответил: "Там и Портнов фигурирует, и Лукаш, и Лавринович. Но эти расследования - по факту, то есть не по преступлению человека, а по факту преступления. То есть нет смысла делать то же самое и начинать сначала", - сказал Лысенко.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сказала УНИАН: "Обстоятельства, изложенные в заявлении, исследовались в рамках уголовного производства о совершении преступлений бывшим президентом Украины Януковичем в период февраля-октября 2010-го, по предварительному сговору с отдельными народными депутатами, судьями КС, а также другими должностными лицами, использованию власти и служебного положения, вопреки интересам службы, которые привели к тяжелым последствиям ".

Также она уточнила, что это производство еще 25 июня 2015 года из СБУ было передано Генпрокуратуре.

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Как известно, ОО "Семья Героев Небесной сотни" 20 июля сообщила на своей странице в Facebook, обратившимся с заявлением о преступлении к генпрокурору и и.о. председателя СБУ, поскольку считает, что Портнов, Елена Лукаш и Александр Лавринович причастны к узурпации власти Януковичем и, как следствие этой узурпации, - к расстрелу Героев Небесной сотни.

"Именно конституционный переворот в 2010 году дал в руки тирана неограниченную власть, и поэтому мы вынуждены были выходить на протесты, а Янукович открыл двери для российской агрессии в Украине.

Но началось все с того, что юрист режима Андрей Портнов буквально ломал судебную систему под прихоти Януковича. Сформирован из лояльных к нему судей Конституционный суд прогнулся под требования Портнова и изменил нашу Конституцию. Весь сопровождение этом продолжающемся акта узурпации власти осуществлял именно он совместно с Еленой Лукаш и Александр Лавринович. Их действия заключались в подготовке нормативных актов администрации президента, подборе лояльных судей и юридическом оформлении этого преступления против Украины. Поэтому мы подаем заявление на имя генерального прокурора Юрия Луценко и исполняющего обязанности председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова отношении преступления, который и стал основой диктатуры в Украине. Мы требуем привлечь к ответственности Портнова, Лукаш и Лавриновича, потому что именно их действия призвели в дальнейшем массовые расстрелы Героев Небесной сотни ", - говорится в заявлении.

"Семья Героев Небесной сотни" просит руководителей ГПУ и СБУ "внести сведения о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование по ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.