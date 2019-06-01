"Как кормил с рук депутатов": Портнов опубликовал аудио-компромат на Пашинского (расшифровка)

За предоставленную запись Портнов поблагодарил главу СБУ Грицака.

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича и адвокат Андрей Портнов опубликовал компромат на главу парламентского Комитета по Национальной безопасности Сергея Пашинского.

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Аудиофайл с разговорами Пашинского с неизвестным адвокат опубликовал в своем Telegram-канале. За предоставленную запись Портнов поблагодарил главу СБУ Грицака.

"В разговоре прекрасно всё, - как кормил с руки депутатов, назначал начальников полиции, бесстрашно оскорблял и давал задания главе НАБУ. Немного непонятно, почему называет Посла проституткой и Генерального прокурора гомосексуалистом, но это видимо издержки производства или такая благодарность за закрытие уголовного дела о стрельбе Пашинского в киевского прохожего", - пишет Портнов.

УНИАН публикует полную расшифровку записи.

Пашинский: "Я могу рассказать свой последний разговор с Найемом, последний. Я ж половину из них я лично выкормил с этой руки, б..ь.. Это был то ли 15-ый то ли16-ый, он подходит ко мне и говорит: «Сергей Владимирович. Я хочу быть начальником полиции»…Это был последний разговор. Он в тот момент был начальником конкурсной комиссии в Краматорске, непосредственно. Я говорю: «Смотри, так не работают. Ты хочешь быть начальником полиции?». – «Да». «Ты готовый на это положить всю свою жизнь… «Я готов». «Ты сейчас, я пойду назначу тебя начальником краматорской полиции, ты проработаешь год. Ты посмотришь, мы посмотрим. Если у тебя будет все получаться, мы тебя переведем в какой-нибудь Днепропетровский или Одесский, в какое-то г…но, ты поработаешь начальником областной полиции, и если ты состоишься в органах, я тебе гарантирую ты станешь начальником полиции через … Он на меня посмотрел: «Меня так не устраивает»… И он что-то …. «Иди отсюда, чтоб я тебя не видел, гаденыш», И это ж он обиделся, где-то полил меня грязью …. То есть это люди, …у них болезненное самомнение, понимаете у них миссианство вот это, понимаешь …При том, что Арсен его сделал членом коллегии…. Мне их не то что жалко… Это самоуничтожение личности, понимаешь. Лещенко суч*нок, легенда ж какая. Я ж Лещенко на своем катере блин первый раз повез в Межигорье, ты ж помнишь самый первый репортаж, и эта маленькая падла за какую-то х… ню начала поливать меня грязью, я к нему относился как к своему сыну. Говорю: «Иди сюда. Что ты делаешь? Иди сюда. И пошло-поехало. Это вот мессианство. Более того, в чем еще проблема. Проблема этой с…ки в последствиях старой проститутки. Реально Костица переубедила руководство госдепа, что такая неформальная политика Америки была прибрать всю элиту и вот этих все найемов, всю п…ту на место…(не разборчиво)… Я когда это понял.. и инструментом было НАБУ. Я прихожу к Сытнику и говорю: «Сытник. Смотри что получится. Ты приберешь эту элиту, а на это место не придут вот эти, а на это место придут те, кого мы в Москву выдали. Ты это понимаешь?» И знаешь, что мне говорит это чмо? «Да, я понимаю». «Ты понимаешь, как долго будешь при них жить?». - «Да, понимаю». «Так что ж ты, с…а делаешь?» Ну, понимаете, да. После этого я сказал: «Все, Сытник. Я на тебе поставил крест. Тебе п…ц. Тебя не существует»…Есть базовые вещи. Почему? Чтобы Вы еще понимали. Я плохо относился к Лене Зеркаль. Считал ее карьеристкой и аферисткой. Но за сегодняшний поступок она от меня пожизненно получила плюс, и уже что б она не делала, даже если она будет голой в ресторане плясать, она уже все, она уже среди нормальных… Она умница, суперспециалист, юрист- международник высочайшего класса. Я рассказываю молодому человеку, что ему надо делать в жизни, а что нельзя. Знаешь, как в самолете: свой-чужой.

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Я могу сколько угодно там условно говоря, я ж в глаза обвиняю, говорить, что Луценко – пассивный гомосексуалист и пора б его в-ть… Но при этом я понимаю, что в какие-то такие важные моменты никуда он с…а не денется и все равно он будет стоять рядом. А по всем остальным такого понимания нет, есть другое понимание, что люди из Сороса, люди сознательно из-за своих интересов уничтожали моё государство, потому что они думали, что они получат какие-то дивиденды, а в результате дивиденды получил Коломойский и Зеленский, вот в чем проблема, а я им говорил, не делайте этого, вы никому не нужны. А они искренние эти -и Шабунины, бл-ь, эти все быдлота, они ж для себя, они же врали, они знали, что не будут. Я еще в 15-ом году, я для них всех был авторитетом, я еще вызывал, я с ними пытался, говорю: «Вы уничтожаете страну. Не надо. Не меня уничтожаете. Я все равно, с-ка, буду, независимо ни от чего, да? Вы уничтожаете страну, думаете, что вы расчищаете себе, но…. вы другим расчищаете. И к сожалению, к сожалению, я оказался абсолютно прав, потому что они расчистили путь не себе, их сейчас воспринимают все как клоунов, паяцев. Они ж искренне считали, что вот они элита, они новая элита, мы придём, мы знаем как надо, а закончилось это тем, чем закончилось - пришел реальный пацан-Богдан (смеется), реально (смеется), вот. И он сейчас … при Богдане они …б-дь …они там не поговорят, это тебе не демократ в маминой кофте Порошенко с Райнином".