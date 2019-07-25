Bloomberg: Новым надеждам Украины придется пройти испытание жестокой реальностью

В последние годы в Европе часто выбирали харизматических лидеров, которые обещали все изменить, но действительность всегда диктовала свои условия.

Для политики в Европе это уже знакомая история. Харизматичный аутсайдер захватывает воображение народа, уставшего от ворчливого политического класса в стагнации. Он быстро приобретает популярность во главе движения, сметая старые элиты и получая доступ ко всем рычагам власти.

Пока что этот сценарий идеально описывает президента Украины Владимира Зеленского, который после парламентских выборов получил беспрецедентный контроль в стране. Но следующий раздел этой истории очень часто рассказывает о разочаровании. От Алексиса Ципраса в Греции до Эммануэля Макрона во Франции – существует множество примеров того, как планы лидеров относительно радикальных изменений были сорваны преувеличенными ожиданиями. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что Зеленский, который еще год назад играл президента в телесериале, теперь вынужден иметь дело возможно даже с большими вызовами, чем его предшественники. Ему нужно разобраться с войной, коррупцией и экономическими проблемами. И исправить все это он пообещал. Чтобы добиться хоть капли успеха, ему придется прокладывать путь через «минное поле», созданное влиятельными олигархами и коррумпированными чиновниками. А при этом еще и вести переговоры одновременно с МВФ и Владимиром Путиным.

«Проводить реформы не легко из-за колоссального сопротивления внутри организаций и на всех уровнях государственной бюрократии», - сказала изданию экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

«Реформы дискредитируются в СМИ, которые принадлежат олигархам», - пояснила она.

Bloomberg напоминает, что в случае Макрона попытка обуздать раздутую бюрократию и продвинуть законы, нацеленные на стимуляцию бизнеса, столкнулись с протестами «Желтых жилетов». Ципрас обещал договориться о новых условиях с МВФ, чтобы ослабить меры жесткой экономии. Но в итоге ему пришлось согласиться на требования кредиторов, что привело к его избирательному поражению в этом месяце.

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Для Зеленского первым заданием будет разобраться с грязными чиновниками. В рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина стоит выше только России и Азербайджана. А Петр Порошенко во времена своего президентства медленно проводил реформы только под давлением МВФ.

«Препятствия неизбежны. Существует глубокая связь между бизнесом и политикой. И очевидно, что некоторые люди не хотят изменений», - сказал изданию глава центра «Пента» Владимир Фесенко.

Другой задачей для президента Украины будет возобновить переговоры с МВФ, чтобы получить новую финансовую помощь, поскольку стране необходимо в следующем году выплатить 28 миллиардов долларов долгов. Поэтому, вероятно, следующему правительству придется строго выполнять жесткие бюджетные цели, продлевая годы чрезвычайной экономии.

Избиратели требуют улучшить стандарты жизни. И Зеленский пообещал сократить цены на газ на 21%. Это может уменьшить стоимость отопления, которая съедает значительную часть доходов среднестатистических украинцев зимой. Поскольку цены на газ в мире упали, МВФ не выступал против этого. Однако, если вдруг газ снова подорожает, Киеву будет трудно вернуть повышение цен.

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«У команды Зеленского мало места для маневра, если она хочет, чтобы приток финансовой поддержки Запада продолжался», - говорит старший аналитик IHS Markit Лилит Геворгян.

«Простые украинцы устали от экономических проблем. Но пройдут годы, прежде чем болезненные меры сбалансируют и вылечат украинскую экономику», - добавила она.

Все это происходит на фоне войны с силами Кремля на Донбассе, которая с 2014 года унесла жизни 13 тысяч человек. Зеленский сказал, что он договорится с Путиным. Но его усилия уже столкнулись с трудностями. Москва отвергла его требования освободить украинских моряков, захваченных незаконно в международных водах.

«Переговоры с кем-то, кто руководит Россией последние 20 лет, с позиции абсолютного политического новичка будут тяжелыми в любое время, даже при поддержке Германии, Франции и, возможно, США», - сказала аналитик консалтинговой компании Teneo Intelligence Отилия Дханд.

«Когда речь идет о реальных результатах, если учесть красные линии каждой из сторон, в действительности ничего не изменится. Зеленский мало о чем может договориться», - добавила она.