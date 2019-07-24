Последние проценты: ЦИК обработала 98,95% голосов на выборах в Раду

Интрига по партиям Тимошенко и Порошенко сохраняется.

Центральная избирательная комиссия публикует официальные результаты досрочных выборов в Верховную Радупо многомандатному округу, состоявшихся 21 июля 2019 года. Читайте такжеПриверженность идеалам демократии: Госдеп США оценил итоги выборов в Украине

После обработки 98,95% протоколов голоса распределяются следующим образом: "Слуга народа" - 43,14% (после обработки 95,01% протоколов было 43,13%); "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,02% (13,06%); "Батькивщина" - 8,18% (8,18%); "Европейская солидарность" - 8,12% (8,12%); "Голос" - 5,84% (5,84%).

За остальные партии проголосовали менее 5% избирателей.

Отметим, что изначально на третьем месте по результатам обработки протоколов ЦИК была "Европейская солидарность" Порошенко, позже ее "подвинула" "Батькивщина" Тимошенко.

Согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва состоялись 21 июля 2019 года.